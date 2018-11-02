Двое уроженцев Армении угрожали адвокату и требовали $30 тысяч

Один мужчина был осужден на 10 лет и посчитал работу адвоката бесполезной

В Киеве сообщили о подозрении в совершении преступления двум уроженцам Армении, которые требовали у столичного адвоката $30 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, адвокат ранее защищал интересы одного из злоумышленников. За разбойное нападение армянин был приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбыв 6 лет в тюрьме и освободившись условно-досрочно, 50-летний злоумышленник решил вернуть свои средства за якобы неудовлетворительную работу адвоката.





Вместе с сообщником мужчина пришел к адвокату и потребовал $30 тысяч компенсации. Адвоката предупредили, если он откажется, ему и его родным будет угрожать насилие. Кроме того, против адвоката обещали обнародовать компрометирующую информацию. Вымогателей задержали полицейские в одном из столичных ресторанов во время получения денег от адвоката.

Преступникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что возле супермаркета на Соломенке в Киеве ограбили журналиста. В глаза брызнули из газового баллончика и отобрали сумку с деньгами.

Кроме того, в Вышгороде напали на продавщицу магазина. Женщину связали и, угрожая ножом, забрали 10 тысяч гривен и украшения. Задержан гражданин Грузии, участвовавший в разбое.