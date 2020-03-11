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Двум российским бизнесменам запретили въезд в Украину на три года

11 марта, 12:51

Наталья Руда

Граждане РФ незаконно посещали оккупированный Крым

Украинские пограничники отказали во въезде двум российским бизнесменом во въезде в Украину и запретили им въезд в страну на три года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, 10 марта во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" выявили двух россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

Женщина и мужчина заявили, что они предприниматели, а целью их приезда в Украину является оформление американских виз.

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"В Украине россияне вероятно ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем у себя дома", - говорится в сообщении.

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В итоге россиянам запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" 4 марта пограничники не пропустили в Украину известного певца из России и запретили ему въезд на территорию страны сроком на три года.

Также российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

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Киев пограничники въезд

Источник: Сегодня

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