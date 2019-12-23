Дым и эвакуация более 300 студентов: в киевском общежитии произошло ЧП (фото, видео)

В одном из общежитий НАУ произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших

После пожара в столичной многоэтажке в Киеве на Отрадном в ночь на понедельник, 23 декабря, горело восьмое общежитие Национального авиационного университета. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что о возгорании в общежитии спасателям сообщили в 00:35. Когда они прибыли на место ЧП, то здание уже было заполнено дымом, в связи с чем была начата эвакуация студентов. Отмечается, что задымление было серьезным, поэтому на место вызвали подмогу.

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По предварительной информации, возгорание произошло в подсобке на первом этаже, однако дым распространился на всю девятиэтажку. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Всего эвакуировали более 300 студентов.

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В связи с ЧП студентов отправили в ближайшие общежития. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава.

Как сообщалось, в Киеве 16 декабря на улице Бережанской, 15 произошел пожар. Так, жители Минского массива увидели огромный столб черного едкого дыма.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС.

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