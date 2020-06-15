Дым и перекрытая дорога: что происходит возле Шевченковского суда (фото и видео)

Активисты вышли на протест из-за суда над Стерненко

В Киеве продолжаются протесты под Шевченковским судом, где сегодня рассматривают дело в отношении Сергея Стерненко.

Сейчас активисты с дымовыми шашками перекрыли проезд по улице Дегтяревской, требуя пустить автомобиль с музыкой на территорию Шевченковского райсуда. Улица окутана дымом.

Видео: Игорь Рец

На проезжей части – более сотни людей. У многих в руках – горящие фаеры. Из автомобиля громко играет музыка.

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Ранее 15 июня под Шевченковским судом полицейские задержали активистов – Николая Выговского, Александра Кирьякова и еще нескольких человек. По словам очевидцев, в отношении одного из задержанных полицейский спецназ применил силу - при задержании протестующего били ногами.

В ситуацию вмешались народные депутаты, в частности Роман Лозинский. Он пожаловался, что ему порвали футболку.В полиции уточнили, что у суда в Киеве задержали пять человек, а по факту применения силы полицейскими назначено служебное расследование.

Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

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Как известно, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Предыдущее заседание суда об избрании меры пресечения проходило 12 июня. Тогда также произошла стычка между активистами и полицией:

Видео: PavlovskyNews

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