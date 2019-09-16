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"Дымовая атака" продолжается: в Киеве и области не утихают пожары (фото, видео)

16 сентября, 09:08

Наталья Мамчур

Чтобы хоть как-то улучшить качество воздуха в Дарницком районе, «Киевавтодор» начал поливать дороги

/ Фото: Информатор

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Участившиеся пожары — одна из причин ухудшения экологической обстановки в городе. В субботу в столице произошло очередное масштабное ЧП: в Гидропарке сгорел популярный развлекательный пляжный
клуб на берегу Днепра.

Возгорание возникло около 17:00, и огонь моментально распространился по всему одноэтажному зданию, охватив площадь в 500 "квадратов". Черный столб дыма был виден за много километров с обеих берегов Днепра.

"Тушили пожар 51 человек личного состава и 9 единиц техники. В том числе катер ЮМС-1000. Ликвидировали возгорание в 18:34", — сообщили в ГСЧС Киева.

Проверяют разные версии — и возгорание электропроводки, и поджог.

Тем временем киевляне продолжают жаловаться на жуткий запах гари, из-за которого невозможно дышать уже около двух недель, особенно на левом берегу.

"Окна открыть невозможно. Кажется, что пожар в твоем доме, настолько сильный стоит дым. В горле дерет, голова раскалывается. Реально страшно", "Хуже всего, что не видно никакого решения проблемы", — возмущаются жители Дарницкого района.

Некоторые обвиняют в ситуации мусоросжигательный завод, однако власти это опровергают.

"На заводе "Энергия" установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину", — заявляют в КГГА.

Вонь в Киеве тут поясняют другими причинами. Это увеличение количества авто на дорогах, работа промышленных предприятий и основная — участившиеся пожары.

"За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз", — приводят цифры в КГГА.

Чтобы хоть как-то улучшить качество воздуха в Дарницком районе, "Киевавтодор" начал поливать дороги.

"Запустили 9 спецмашин, которые работали в субботу по всему району. Поливаем не только магистральные дороги, но и небольшие улицы: Княжий затон, Славгородскую, Полесскую и другие", — отчитались в "Киевавтодоре".

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. 

Также на минувшей неделе произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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Киев пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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