Едва успел отпрыгнуть: появилось видео жуткого ДТП с фурой

Водитель нарушил правила дорожного движения и крушил все на своем пути

Фото: Нацполиция

Несколько разбитых автомобилей, электроопора и забор АЗС: масштабная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла 23 декабря, около 4 часов утра, на улице Полярной, сообщает патрульная полиция Киева.

Водитель грузовика Renault с полуприцепом, при выезде на нерегулируемый перекресток улицы Полярной и Семьи Кульженко, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил дорогу автомобилю Mitsubishi, который ехал по главной дороге, в результате чего совершил с ним столкновение.

Полиция опубликовала момент ДТП, заснятый с двух камер на заправке. На видео видно, как водитель легковушки по счастливой случайности вышел из авто и потому вовремя увидел "летящую" фуру, в последний миг отскочил в сторону, а потому вообще не пострадал.

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После столкновения водитель грузовика потерял управление и совершил наезд на припаркованный автомобиль Hyundai, а также на электроопору и забор. К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, только транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На водителя транспортного средства Renault патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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