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"Ехал пьяным": патрульные повязали экс-главу ГАИ

18 января, 23:21

Полковник милиции был уволен в 2015 году после скандала

Фото: facebook.com/pitbullkiev

Фото: facebook.com/pitbullkiev

Ночью 18 января в Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова.

Об этом сообщил паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как выпивший водитель садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и последовали за автомобилем.

Фото: facebook.com/pitbullkiev

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"Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", – отмечается в сообщении.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разбираться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы.

После того, как он несколько раз попробовал "уйти домой", патрульные решили его задержать.

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"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках. В это время, его жена ходит и просит всех не снимать на камеры, считая что это "не правильно" – он полковник. Далее – процедуры прохождение драгера, медосвидетельствование – которые он отказался пройти", – отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/pitbullkiev

Напомним, Александр Ершов указал неправдивую информацию в своей декларации и был уволен в 2015 году. На должности он проработал всего полтора месяца.

Ершова уволили после скандала. Тогда журналисты радио "Свобода" установили, что Александр Ершов владеет трехэтажным особняком в Киеве возле аэропорта Жуляны. Цены на жилье тут стартуют от полутора миллионов гривен. А дочери Ершова в соцсетях демонстрируют свои дорогущие автомобили. Каждый стоит – порядка 100 тысяч долларов. При этом в декларации о доходах Ершова за 2013 год указана лишь зарплата – около 12 тысяч гривен и квартира площадью в 90 "квадратов". Декларация 2014 года – засекречена.

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