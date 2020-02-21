Ехали читать лекции: в Киев не пустили трех пропагандистов из России

В столичном аэропорту "Киев" пограничники не пустили в Украину трех граждан Российской Федерации, которые прибыли читать лекции, сообщает Госпогранслужба.

"Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" – занятие такого содержания планировали преподавать в Киеве российские специалисты в сфере журналистики, блоггерства, социальных коммуникаций", – говорится в сообщении ведомства.

В Госпогранслужбе уточняют, что один из лекторов – гражданин России, 1985 года рождения, который прилетел рейсом из Минска и сообщил, что прибыл с деловой целью по приглашению одной организации – проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны.

"Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы – всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк", – сообщили пограничники.

Второй лектор также прибыл рейсом из Минска, он – россиянин, 1986 года рождения, который тоже ехал вести занятия о продвижении контента в социальных сетях. В биографии СММ-тренера также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Обоих мужчин отправили на обратный рейс в Минск и запретили им въезд в Украину сроком на три года.

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Также в Жулянах завернули россиянку, 1980 года рождения. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, поскольку цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Напомним, после сообщений о том, что СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину, появилась информация, что российские актеры получили 10 лет запрета на въезд в Украину, за повторную попытку пересечь границу.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым. Митрошиной запретили въезд в Украину.

Мы также сообщали, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

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