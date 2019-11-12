История с резонансной стрельбой на Святошино получила продолжение

Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким / Фото: Сегодня

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Киевлянина Алексея Берестецкого, который 6 ноября расстрелял соседа на глазах у своей дочери в многоэтажке на улице Чаадаева, планируют привезти из СИЗО на место преступления. Об этом сайту "Сегодня" рассказали источники в киевской полиции.

"Такое действие предусмотрено в рамках расследования этого резонансного дела. Следственный эксперимент вполне возможен в ближайшее время", – рассказали нам полицейские.

Копы уточнили, что это делается ради того, чтобы максимально точно воспроизвести события трагического вечера, когда был тяжело ранен пострадавший. Два адвоката, которые представляют интересы стрелка, говорят, что даты проведения эксперимента пока не знают.

Как мы выяснили, новый адвокат Берестецкого, Иван Клапа, планирует подавать апелляцию на арест в среду, 13 ноября либо в четверг, 14 ноября.

"Я пока что знакомлюсь с материалами", – рассказал нам Клапа.

Сам Берестецкий после того, как суд отправил его под арест, находится в Киевском СИЗО на карантине – перед отправкой в камеру медики изучают состояние его здоровья. А вот жена стрелка, Галина Берестецкая, пожаловалась, что после произошедшего вынуждена прятаться от журналистов. По ее словам, утром в среду она направится в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявлять, что якобы нарушены права ее мужа.

"Могли отправить и под домашний арест", – говорит она.

В прокуратуре парируют, что в таком случае Берестецкий мог влиять на свидетелей.

В то же время состояние здоровья Николая Б., в которого Берестецкий стрелял в упор дважды, остается тяжелым. Об этом нам рассказал юрист Юрий Забияка, который оказывает содействие пострадавшему.

"Николая перевели из реанимации в палату. Риск для жизни еще остается, но самые критические моменты, конечно, позади, – рассказал нам Забияка. – Основной вопрос – что будет с его ногой и насколько можно восстановить ее функциональность. Очень сильно повреждена, раздроблена кость. Предстоит долгое и дорогостоящее лечение".

Напомним, 6 ноября на улице Чаадаева киевлянин Алексей Берестецкий устроил стрельбу на лестничной площадке. Поводом для конфликта послужила якобы задолженность Берестецкого за коммунальные услуги. Он не соглашался с предъявленными ему обвинениями и с помощью стрельбы захотел прогнать соседей с лестничной площадки.

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