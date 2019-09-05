Экс-депутата подозревают в избиении главы села под Киевом

По словам пострадавшего, депутату не понравилось, что люди находились в его угодье

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Бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского подозревают в избиении и угрозе убийством сельскому голове.

По данным прокуратуры Киевской области, правоохранители расследуют уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка о нанесении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов. В ходе досудебного расследования установлено, что "подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения".

Также, по данным следствия, во время конфликта бывший народный депутат угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

В настоящее время по уголовному производству Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.

В сообщении не указывается фамилия депутата, но, как ранее сообщали СМИ, в октябре 2018 года сельский голова Плахтянки заявил, что его и еще одного мужчину избил Скуратовский и угрожал убийством. Сельский голова Александр Сорочан сообщил, что это произошло тогда, когда он с товарищем ехал домой в село.

"Сзади подбегает Скуратовский – он ударил и я упал. Было видно, что он пьян – пахло спиртным, – рассказывал Сорочан, – он кричал: "Что вы делаете на моих угодьях. Я сюда деньги вкладываю, а вы отстреливаете моего зверя", – добавил Сорочан.

Сельский голова отметил, что он и его знакомый были без оружия и не охотились, а просто встретились еще с одним товарищем и разговаривали.

Ранее в Николаеве накануне проведения досрочных выборов в Верховную Раду произошло нападение на кандидата в народные депутаты: политику были нанесены телесные повреждения. Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского района 20 июля ночью, около 2:40. Заявитель сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и сбежали.

Кроме того, на днях в одном из киевских ресторанов выяснили отношения с помощью кулаков новый народный избранник и бывший нардеп из восьмого созыва.

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