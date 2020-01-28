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Экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении

28 января, 20:51

Чиновник безосновательно списал препараты крови стоимостью 1 млн гривень

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Бывшему заведующему одного из отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", – говорится в сообщении.

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Недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие – безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн гривен, сообщили в прокуратуре.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее на Закарпатье в суде доказали вину врача, из-за непрофессиональных действий которого в июле 2017 в городе Хуст умерла роженица. Медик будет отбывать реальное наказание.

Также мы писали, что в Черновицкой области из-за халатности врача умер ребенок. Обвиняемая поставила неправильный диагноз и даже не пыталась дополнительно обследовать пациента.

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Источник: Сегодня

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