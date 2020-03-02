Эксклюзив: как спасли людей, слетевших на машине в Русановский канал

Увидев машину, что потеряв управление, слетела с дороги и на полном ходу слетела в Русановский пролив он, не колеблясь, бросился в ледяную воду и вытащил на берег водителя и его жену. А когда убедился, что спасенные им люди в безопасности, скромно ушел. Фамилию свою назвать отказался. Но героя разыскали героя. Им оказался Казбек Тедеев – прокурор и преданный фанат футбольного клуба "Шахтер".

Из-за купания в февральском проливе Казбек простудился, и с прессой не общается. Но для "Сегодня" он сделал исключение и рассказал как все было.

"Сердце так стучало, по вискам били слова "Помогите, помогите!", – вспоминает Казбек Тедеев.

В тот вечер Казбек возвращался домой. Услышал сквозь открытое окно своего автомобиля женский крик. Машина с людьми вылетела с дороги прямо в Русановский канал. Кто-то кричал, что в машине были дети.

Ну и я даже, честно, не выключал двигатель, испугался, что дети там, и побежал в их сторону", – вспоминает Казбек Тедеев.

Мужчина без колебаний бросился в ледяную воду спасать незнакомых людей.

"Когда подплывал к ним, то корочка ледяная такая была, адреналин зашкаливал. Плюс еще ко всему крик этот женский, кричали – "Помогите, помогите!", – рассказывает Казбек.

Казбек Тедеев говорит – стужа была нечеловеческая, и в какой-то момент он испугался. Пытался разбить стекло руками, но – напрасно. В машину быстро прибывала вода. Пассажирка кричала, а водителя хватали судороги.

"Я ногтями подлез под это стекло, начал его раскачивать, раскачивать, и в какой то момент оно лопнуло", – говорит Казбек Тедеев.

Оказалось, что в машине были два – муж с женой. Семья оказалась в безопасности. Казбек толком не помнит, как приехала скорая, как обработали его раны и достали осколки.

"Я, честно сказать, был в тяжелом состоянии таком, что не понимал, что это! В голове постоянно крик этой женщины – "Помогите помогите!", – вспоминает Казбек.

Профессия прокурора сделала его стрессоустойчивым, а тут пришлось реагировать, не раздумывая. Но такого внимания к себе не ожидал.

"Люди обратили внимание и меня поддерживают. И малознакомые люди в Фейсбуке пишут – куда привезти фрукты, куда лекарства и так далее. Мне это внимание приятно, я понимаю, что действительно спас, помог людям в такой непростой ситуации", – говорит Казбек Тедеев. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Но, несмотря на славу героя, имен спасенных им пассажиров Казбек не знает. Поэтому "Сегодня" нашли семейную пару. Это киевляне Александр и Виолетта. Связываемся с ними телефоном.

"Рядом с нами сейчас Казбек!", – говорим мы. "Я большую благодарность хотел сказать ему, поблагодарить его, он молодец. Просто разбил стекло, вытащил жену, потому что машину начало затапливать. Если бы не он, я не знаю, что было бы", – говорит по телефону спасенный Александр Манохин.

"Александр, дай Бог, чтобы все хорошо было, чтобы все прошло! Спасибо большое!", – говорит в ответ на благодарность Казбек.

Александр Манохин рассказывает – вылетел с дороги, потому что спасал пса. Чтобы не задеть собаку, пришлось быстро вывернуть руль. А вернуть уже не получилось, автомобиль не слушался и слетел в воду. Спасенные чувствуют себя хорошо. А вот спаситель заболел, потому что сильно переохладился. Говорит, если бы не любимая шапка футбольного клуба "Шахтер", точно уши бы отморозил.

"Футбол – это любовь всей моей жизни. Сам играю в футбол, у нас есть команда прокуратуры Киевской области. Очень давно я болею за "Шахтер". За такой клуб невозможно не болеть, невозможно не переживать, потому что играют красиво", – говорит Казбек Тедеев.

Теперь уже за Казбека болеют тысячи украинцев, и считают его Героем. Представители ГСЧС подали его кандидатуру на награду "Герой – спасатель года". Но сам Казбек говорит о себе скромно.

"Для меня герои – это люди, которые отдают свою жизнь, защищая свою страну. А этот поступок, я называю – человеческий поступок", – говорит Казбек Тедеев.

Человеческий поступок, который стоит того, чтобы называться героическим.

"Тебя как зовут?" – спрашивали Казбека на месте спасения. "Казбек!" "Казбек – это герой сегодня", – такую характеристику дают спасателю все.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в США ребенок тонул четыре минуты на глазах у отдыхающих взрослых. Посетители бассейна приняли тонувшего двухлетнего мальчика за играющего в воде. Попавшего в беду малыша увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери. Спасти мальчика помогли две медсестры, которые услышали крик женщины и поспешили на помощь. Они выполнили процедуру реанимации ребенка и смогли его оживить.

Также "Сегодня" писали о том, что нужно делать, если кто-то провалился под лед.

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