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Экстрим в грозу: в Киеве пассажиры троллейбуса сняли на видео очередного зацепера

4 октября, 13:20

Транспортное средство остановили, а подростка с троллейбуса сняли

Пассажиры одного из столичных троллейбусов сняли на видео очередного подростка-зацепера, решившего устроить экстремальную поездку. Соответствующее видео опубликовало КП "Киевпастранс".

"Проводим вечернюю экскурсию, а тем временем этот человек решила прицепиться к троллейбусу. Гроза. 600 V ... дорожном движении. Друзья, цените свою жизнь ... она у вас одна. PS: остановили. Сняли", – говорится в сообщении КП.

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Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-"зацеперы". В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

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Киев троллебус зацепер

Источник: Сегодня

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