"Это был светлый человек". Жильцы дома в Киеве, где убили хирурга, рассказали о погибшем

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Столичная полиция продолжает расследовать убийство хирурга Андрея Сотника, которое произошло вечером 2 февраля на улице Саксаганского в центре Киева.

"Оперативники продолжают с ночи работать на месте преступления. Они изымают видео с камер видеонаблюдения, проводятся разыскные мероприятия. Пока неизвестно, сколько выстрелов произвел в сторону мужчины злоумышленник, их было несколько, устанавливается также, из какого оружия производилась стрельба", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

На ранее опубликованном видео видно, как киллер догоняет жертву во дворе дома и стреляет в спину. После этого злоумышленник скрылся в подворотне, выбежав на улицу Саксаганского. За совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

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Версий и причин убийства следователи пока не озвучили. Изначально сообщалось, что стрелявший отобрал у мужчины пакет.

На страничке хирурга в социальных сетях люди пишут свои соболезнования и вспоминают, каким он был хорошим доктором и человеком.

На месте преступления, во дворе дома на улице Саксаганского, много припаркованных авто. Под одним из них валяются использованные медицинские перчатки, которые выбросили правоохранители, и часть ленты, которой было обозначено место преступления. Чуть в сторонке, возле ограды на подпорной стене, кем-то принесенный букет белых хризантем.

По словам жильцов, расстрелянный мужчина жил в этом доме. На месте мы уже не застали правоохрантелей.

"Это был общительный, светлый человек. Всегда и со всеми приветливый. У них была замечательная семья. Даже и не знаю, кому он мог перейти дорогу", – рассказала сайту "Сегодня" одна из жительниц дома.

Люди шокированы происшедшим. Нам не смогли сказать, на каком этаже жил погибший. По словам женщины на входе в здание, родственников сейчас нет дома. У погибшего остались жена и сын.

Напомним, в прошлом году в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. После убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что убитый Сергей Киселев был важным свидетелем.

По этому делу были задержаны три человека, 1969, 1970 и 1975 года рождения, которые объективно подозреваются в причастности к преступлению. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство совершено из корыстных побуждений.

Также новости "Сегодня" писали, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. В частности, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. При этом члены банды подозреваются в совершении еще ряда тяжких преступлений.

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