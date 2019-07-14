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Это недопустимый акт запугивания: В ОБСЕ осудили обстрел здания телеканала

14 июля, 01:06

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти тщательно расследовать нападение

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел офисного здания телеканала "112 Украина".

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", – цитирует Дезира пресс-служба Организации в субботу.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, в ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания телеканала "112.Украина" из гранатомета, никто не пострадал, полиция квалифицировала событие как теракт. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.


Напомним, ранее в Национальном союзе журналистов инцидент с обстрелом здания телеканала назвали элементом войны против Украины и напомнили о предыдущих фактах нападения на СМИ и их сотрудников, которые остались безнаказанными и спровоцировали новые атаки.

"Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа – это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования брутальной атаки на офис национального телеканала 112", – говорилось в заявлении.

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Тег обсе, телеканал, 112, обстрел

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