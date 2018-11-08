"Евробляхеры" под Радой забросали нардепа яйцами

Сегодня, 15:49

Полицейские задержали троих участников акции

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В ходе акции протеста под зданием Верховной Рады владельцы автомобилей с иностранной регистрацией напали на народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина.

Парламентария забросали яйцами, после чего полицейские задержали троих участников акции. Организаторы провели переговоры, после которых задержанных отпустили.

Митингующие второй день находятся под зданием парламента и ожидают принятия нужных законопроектов. Нардепов, которые выходили из Рады на обед, протестующие встречали нецензурной речь и пытались вернуть назад в здание. Всех парламентариев сопровождали работники полиции особого назначения.

Отмечается, что ситуация под парламентом напряженная, возле стен находятся бойцы Нацгвардии и спецназ. Возле Рады собрались тысячи протестующих, движение по улице Грушевского перекрыто автомобилями на еврономерах.

Напомним, в июле "евробляхеры" уже протестовали под Радой. Тогда автомобиль нардепа Павла Пинзеника наехал на "евробляхера" на улице Шелковичной. После этого толпа автомобилистов окружила автомобиль, нардепа провели по "коридору позора".
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