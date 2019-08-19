Фонтан в центре Киева покрылся пеной

На Подоле фонтан на улице Сагайдачного вандалы снова залили моющим средством

Фото: КП СЗН Подольского района

В Киеве фонтан на Подоле в Сквере на улице Сагайдачного вандалы снова залили моющим средством. Об этом сообщает пресс-служба КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района на своей странице в Facebook.

"Вместо того чтобы выполнять плановую работу по предприятию, улучшать парки и скверы, мы после выходных исправляем акты вандализма. Очищаем фонтан, промываем и запускаем его, красим все лавочки и урны в сквере на Сагайдачного", – говорится в сообщении.

Фото: КП СЗН Подольского района Киева Реклама

В тренде Украинцев ждут длинные выходные

Напомним, что это уже не первый инцидент с моющим средством в фонтане на Контрактовой. В прошлом году коммунальщикам пришлось выключить фонтан на Сагайдачного для промывки.

Ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама