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ФОТОФАКТ. ФОТОФАКТ: Днепр в Киеве позеленел

13 июля, 16:31

Вода стала густой и липкой, словно кисель

Фото: Сегодня

В середине июля река Днепр в Киеве окрасилась в ярко-зеленый цвет, стала липкой и густой, словно кисель, из-за цветущих в ней водорослей.

Фото, сделанные отдыхающими на Трухановом острове в районе Пешеходного моста, показывают, насколько неприятного вида может быть грязный Днепр. 

Фото: Сегодня

Ровно два года назад новости "Сегодня" также сообщали о подобной природной аномалии. Как объясняли экологи, причина загрязнения реки крылась в ежедневных сбросах воды в утренние часы из Киевского водохранилища в Днепр.

Горожанам и гостям столицы не советовали купаться из-за угрозы кишечной палочки, а питьевую воду проверяли.

"Киевское море занимает большую площадь и имеет маленькую глубину, что способствует быстрому прогреванию. А еще там отсутствует течение. В таких условиях водоросли очень сильно разрастаются. Кроме того, вода сильно загрязнена азотом и фосфатом, что способствуют росту и размножению водорослей", — пояснял "Сегодня" эколог Национального экологического центра Украины Александр Соколенко.

По его словам, это чревато тем, что в реке начнет гибнуть рыба из-за уменьшения кислорода, и это ухудшает качество воды.

Также сообщалось, что в начале июня 2019 в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей

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Тег Днепр, река, водоросли, загрязнение, аномалия, зеленый

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Сегодня

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