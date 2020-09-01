Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Free Markiv: в центре Киева снова испортили памятник влюбленным (фото)

1 сентября, 15:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вандалы исписали монумент любви Мокрины Юрзук и Луиджи Педутто

Памятник "Луиджи и Мокрина", посвященный трогательному воссоединению пожилых итальянца и украинки после десятилетий разлуки, снова подвергся атаке вандалов – в прошлом году монумент облили краской, а теперь на нем оставили антиитальянскую надпись.

Реклама

Как сообщает apnews.com.ua, 1 сентября на спине пожилого мужчины из бронзы, обнимающего свою возлюбленную, появились надписи "Free Markiv" и "fucken Italians".

Фото: apnews.com.ua

Фото: apnews.com.ua

Напомним, памятник в Крещатом парке посвящен истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые во времена Второй мировой войны познакомились в австрийском лагере для военнопленных и встретились лишь спустя 60 лет – в 2004-ом.

В тренде
Поджог машины журналистов под Киевом: полиция опубликовала фото организаторов
Реклама

Этот трогательный миг был увековечен в бронзе – памятник установили рядом с Мостом влюбленных в Крещатом парке в 2013 году, а через четыре года аналогичный монумент появился на родине Луиджи – в итальянском городке Кастель-Сан-Лоренцо.

Сейчас пары уже не осталось в живых – в 2013 году скончался 91-летний Луиджи Педутто, Мокрина Юрзук пережила его лишь на два года.

Надпись оставленная на спине памятника относится к аресту в Италии ветерана боевых действий на Донбассе, бывшего военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи приговорил к 24 годам лишения свободы, признав виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в зоне АТО в 2014 году.

В этом месяце апелляционный суд присяжных Милана должен рассмотреть ходатайство защиты Маркива, которая пытается оспорить такой жесткий приговор.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия памятник вандализм статуя мариинский парк Луиджи Педотто Виталий Маркив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадали
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадалиПроисшествия
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять