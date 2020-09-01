Free Markiv: в центре Киева снова испортили памятник влюбленным (фото)

Памятник "Луиджи и Мокрина", посвященный трогательному воссоединению пожилых итальянца и украинки после десятилетий разлуки, снова подвергся атаке вандалов – в прошлом году монумент облили краской, а теперь на нем оставили антиитальянскую надпись.

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Как сообщает apnews.com.ua, 1 сентября на спине пожилого мужчины из бронзы, обнимающего свою возлюбленную, появились надписи "Free Markiv" и "fucken Italians".

Фото: apnews.com.ua

Напомним, памятник в Крещатом парке посвящен истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые во времена Второй мировой войны познакомились в австрийском лагере для военнопленных и встретились лишь спустя 60 лет – в 2004-ом.

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Этот трогательный миг был увековечен в бронзе – памятник установили рядом с Мостом влюбленных в Крещатом парке в 2013 году, а через четыре года аналогичный монумент появился на родине Луиджи – в итальянском городке Кастель-Сан-Лоренцо.

Сейчас пары уже не осталось в живых – в 2013 году скончался 91-летний Луиджи Педутто, Мокрина Юрзук пережила его лишь на два года.

Надпись оставленная на спине памятника относится к аресту в Италии ветерана боевых действий на Донбассе, бывшего военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи приговорил к 24 годам лишения свободы, признав виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в зоне АТО в 2014 году.

В этом месяце апелляционный суд присяжных Милана должен рассмотреть ходатайство защиты Маркива, которая пытается оспорить такой жесткий приговор.

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