ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве

Водитель машины патрульных получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка госпитализирована с переломом бедра правой ноги

Фото: Информатор

ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a1e/316/5c9a1e316135a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a1e/316/5c9a1e316135a.jpg 2019-03-26T14:48:00+02:00 Происшествия Водитель машины патрульных получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка госпитализирована с переломом бедра правой ноги

Следователи столичного теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius на Дорогожичах в Киеве утром 26 марта.

Вследствие аварии инспектор патрульной полиции, находясь за рулем Prius, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. Сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор столичного управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Такие телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

ГБР расследует нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).











Напомним, в понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.

Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.