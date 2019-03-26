Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве

Сегодня, 14:48

Водитель машины патрульных получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка госпитализирована с переломом бедра правой ноги

Фото: Информатор
ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a1e/316/5c9a1e316135a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a1e/316/5c9a1e316135a.jpg Происшествия Водитель машины патрульных получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка госпитализирована с переломом бедра правой ноги

Следователи столичного теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius на Дорогожичах в Киеве утром 26 марта.

Вследствие аварии инспектор патрульной полиции, находясь за рулем Prius, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. Сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор столичного управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Такие телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

ГБР расследует нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.

Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, авария, ДТП, патрульная полиция, Prius

Вы сейчас просматриваете новость " ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области автомобиль сбил девушку на "зебре": появилось видео

Сегодня, 14:37

Девушка вылетела на капот автомобиля и рухнула на землю

В Киеве появились инфотерминалы полиции: можно вызвать копов и записаться на прием

Сегодня, 14:26

Пока что установлены два терминала, в скором времени в работу будет введен и третий

Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках

Сегодня, 13:51

Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Германию

Сегодня, 13:13

Самолеты по новому маршруту будут летать дважды в неделю

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Когда наступает биологическая старость человека?

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой