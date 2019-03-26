ГБР начало расследование по ДТП с патрульным Prius в Киеве
Водитель машины патрульных получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка госпитализирована с переломом бедра правой ноги
Следователи столичного теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius на Дорогожичах в Киеве утром 26 марта.
Вследствие аварии инспектор патрульной полиции, находясь за рулем Prius, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. Сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка – инспектор столичного управления патрульной полиции – госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Такие телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.
ГБР расследует нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.
Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.
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