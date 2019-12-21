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ГБР арестовало шесть элитных автомобилей экс-депутата, включая Lamborghini Urus: фото

21 декабря, 14:22

Расследование ведется по подозрению в отмывании незаконно полученных 200 миллионов гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у народного депутата восьмого созыва и обнаружили у него шесть элитных автомобилей, на которые по решению Печерского районного суда Киева был наложен арест. Среди арестованных машин оказалась и Lamborghini Urus.

По сообщению ГБР, в 2016 году нардеп осуществил подделку документов, в частности, купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Ведомости о совершении этих операций и получении дохода были внесены в декларацию народного депутата.

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Позже было открыто расследование, в ходе которого выясняется, был ли причастен экс-депутат к легализации доходов в 200 миллионов гривен, полученных преступным путем, а также совершал ли он подделку документов.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Добавим, что, хотя ГБР и не называет имя экс-депутата, ранее сообщалось, что, по словам гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, первым в Украине владельцем Lamborghini Urus, стоимостью в 700 тысяч долларов, является Максим Микитась.

Как известно, Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии.

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Источник: Сегодня

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