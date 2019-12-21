ГБР арестовало шесть элитных автомобилей экс-депутата, включая Lamborghini Urus: фото

Расследование ведется по подозрению в отмывании незаконно полученных 200 миллионов гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у народного депутата восьмого созыва и обнаружили у него шесть элитных автомобилей, на которые по решению Печерского районного суда Киева был наложен арест. Среди арестованных машин оказалась и Lamborghini Urus.

По сообщению ГБР, в 2016 году нардеп осуществил подделку документов, в частности, купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Ведомости о совершении этих операций и получении дохода были внесены в декларацию народного депутата.

Реклама

Позже было открыто расследование, в ходе которого выясняется, был ли причастен экс-депутат к легализации доходов в 200 миллионов гривен, полученных преступным путем, а также совершал ли он подделку документов.

Добавим, что, хотя ГБР и не называет имя экс-депутата, ранее сообщалось, что, по словам гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, первым в Украине владельцем Lamborghini Urus, стоимостью в 700 тысяч долларов, является Максим Микитась.

Как известно, Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама