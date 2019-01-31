ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке
Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Нацполицией задержали заместителя главы Печерской районной в г.Киеве государственной администрации за вымогательство и получение взятки в размере 20 тыс. грн.
"Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. грн. госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности", – сообщает в четверг пресс-служба ГБР.
Госслужащего задержали во время получения взятки.
Фото: dbr.gov.ua
Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, предварительная правовая квалификация преступления – по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.
Также в Киеве следователи завершили расследование дела о взятке: за 12 тысяч гривен директор предприятия по содержанию зеленых насаждений пообещал киевлянину, который хотел установить кофемашину, не препятствовать его деятельности на территории столичного парка.
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