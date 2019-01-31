ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке

Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства

ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2d0/1b0/5c52d01b05293.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2d0/1b0/5c52d01b05293.jpg 2019-01-31T20:08:00+02:00 Происшествия Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Нацполицией задержали заместителя главы Печерской районной в г.Киеве государственной администрации за вымогательство и получение взятки в размере 20 тыс. грн.

"Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. грн. госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности", – сообщает в четверг пресс-служба ГБР.

Госслужащего задержали во время получения взятки.

Фото: dbr.gov.ua

Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Читайте также Чиновник фискальной службы попался на взятках в Киеве

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, предварительная правовая квалификация преступления – по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Также в Киеве следователи завершили расследование дела о взятке: за 12 тысяч гривен директор предприятия по содержанию зеленых насаждений пообещал киевлянину, который хотел установить кофемашину, не препятствовать его деятельности на территории столичного парка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...