Гектары черных пятен вместо леса: в Сети показали последствия пожаров в Чернобыле (видео)

Выгоревшие территории Чернобыля, где более недели полыхали масштабные пожары, сняли на видео. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

На видео можно увидеть сгоревшую траву в закрытом городе Чернобыль и его окрестностях.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Зоне отчуждения открытого огня нет, но продолжается тление. К тушению привлечены 530 чел. и 103 ед. техники.

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Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник открыл сбор средств на помощь животным Зоны отчуждения, так как пожар уничтожил пастбища, в частности, лошадей Пржевальского.

"А у них сейчас особый период: в апреле-мае беременные кобылы лошадей Пржевальского начинают жеребиться. Примерно в это время рожают также самки оленей и лосей. Поэтому любая помощь не будет им лишней. И дело не только в кормах, хотя и они чрезвычайно важны. Во время пожара сгорели также кормушки и солонцы, куда копытные приходили чуть ли не каждый день", – говорится в сообщении заповедника в социальных сетях.

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Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем, 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить.

Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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