"Герой" парковки на Подоле заблокировал проезд и оскорблял горожан

На Подоле водитель джипа Land Rover заблокировал проезд и напал на людей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 30 ноября, около 13:30 на Подоле водитель джипа заблокировал проезд трамваев. В результате образовалась пробка на трех ближайших улицах.

После того, как водитель вернулся к автомобилю, он набросился с оскорблениями на женщину-водителя трамвая, на женщину кондуктора и на водителя маршрутки.









Напомним, накануне, 29 ноября, в центре Киева евробляхер заблокировал движение троллейбусов. Автомобиль припарковался чуть ли не по центру дороги возле Софийского собора. На площади также устанавливают новогодний городок, туда приезжают грузовики, потому движение транспорта там сильно усложнено.

Кроме того, 22 ноября на Подоле в Киеве "герой" парковки на два часа перекрыл движение трамваев на два часа. Киевляне были вынуждены покорно ожидать возвращения водителя автомобиля. Разозленные пассажиры отломали у Toyota зеркало и передвинули машину.