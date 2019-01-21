"Герою" парковки в Киеве насыпали мусор на капот
Водитель припарковал свою Toyota на остановке общественного транспорта
На Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева местные жители "отблагодарили" неправильно припарковавшегося водителя мусором на капоте. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел напротив Tiger Pizza. Пешеходы насыпали мусор на капот Toyota за парковку на остановке общественного транспорта. Также у автомобиля сорваны номера. Отмечается, что это сделал тот же человек, который оставил мусор.
Пользователи соцсетей отмечают, что в трех метрах от места инцидента есть стоянка, где первые три часа бесплатно, а потом – 10 грн. Другие читатели пишут, что скоро у автомобилей будут разбивать стекла.
Напомним, ранее мы писали, что "герои" парковки не дают проехать троллейбусам в центре Киева. Возмущенные киевляне помогают водителям общественного транспорта оттягивать автомобили. В декабре 2018 года троллейбус №18 не мог проехать с Майдана Незалежности в направлении станции метро "Лукьяновская" из-за "героев" парковки.
Кроме того, 29 ноября мы писали, что евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве. Прямо возле собора припарковался водитель автомобиля на иностранных номерах, и машину никак не мог объехать троллейбус.
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