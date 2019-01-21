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"Герою" парковки в Киеве насыпали мусор на капот

Сегодня, 10:18

Водитель припарковал свою Toyota на остановке общественного транспорта

"Герою" парковки в Киеве насыпали мусор на капот //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/57f/80b/5c457f80bb0d0.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/57f/80b/5c457f80bb0d0.jpg Происшествия Водитель припарковал свою Toyota на остановке общественного транспорта

На Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева местные жители "отблагодарили" неправильно припарковавшегося водителя мусором на капоте. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел напротив Tiger Pizza. Пешеходы насыпали мусор на капот Toyota за парковку на остановке общественного транспорта. Также у автомобиля сорваны номера. Отмечается, что это сделал тот же человек, который оставил мусор.

Пользователи соцсетей отмечают, что в трех метрах от места инцидента есть стоянка, где первые три часа бесплатно, а потом – 10 грн. Другие читатели пишут, что скоро у автомобилей будут разбивать стекла.

Напомним, ранее мы писали, что "герои" парковки не дают проехать троллейбусам в центре Киева. Возмущенные киевляне помогают водителям общественного транспорта оттягивать автомобили. В декабре 2018 года троллейбус №18 не мог проехать с Майдана Незалежности в направлении станции метро "Лукьяновская" из-за "героев" парковки.

Кроме того, 29 ноября мы писали, что евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве. Прямо возле собора припарковался водитель автомобиля на иностранных номерах, и машину никак не мог объехать троллейбус.

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