Гибель 24-летнего парня на Харьковском шоссе: полиция сообщила подробности

Полиция Киева выясняет обстоятельства гибели 24-летнего парня, тело которого было найдено на Харьковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

По предварительной информации, парень подорвался на гранате. Выяснилось, что в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонил местный житель и сообщил, что на Харьковское шоссе у его машины лежит человек. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.





На месте правоохранители нашли тело мужчины с травмами живота, характерными для взрыва. Осмотрев территорию, полицейские обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство.

По данным СМИ, жители дома на Харьковском шоссе ночью слышали хлопок, похожий на взрыв. При этом не пострадали ни окна дома, ни стоявшие автомобили. Позже выяснилось, что парень подорвал себя возле припаркованного автомобиля мужчины, который приехал к его бывшей девушке.

Напомним, ночью 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Тогда взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, на Подоле в начале мая от взрыва гранаты погиб мужчина. Позже стало известно, что погибшим оказался ветеран войны на Донбассе.