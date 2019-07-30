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Гибель двух детей в пожаре под Киевом: в полиции рассказали подробности трагедии

Сегодня, 18:55

Мать двух маленьких мальчиков закрыла их одних в комнате и ушла в магазин

/ Фото: Pixabay

Гибель двух детей в пожаре под Киевом: в полиции рассказали подробности трагедии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Происшествия Мать двух маленьких мальчиков закрыла их одних в комнате и ушла в магазин

В полиции рассказали подробности смертельного пожара, в котором погибли двое маленьких детей. Напомним, трагедия произошла 29 июля в селе Гайшин, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. В полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что во время тушения пожара в одном из домов, обнаружены два малолетних детей без признаков жизни, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Как оказалось, мать закрыла мальчиков, которым был 1 год и 3 года, в комнате и пошла в магазин. В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, доносившийся из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, поскольку комната была охвачена пламенем. Тогда мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь.

Во время проведения осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания находился в центре комнаты на матрасе, который лежал на полу.

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По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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Источник: Сегодня

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