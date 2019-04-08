Гибель гендиректора Allseeds Group: появились подробности смертельного ДТП
По предварительным данным, Слабовский ехал на новом мотоцикле и попал в аварию
Стали известны первые подробности смертельного ДТП под Киевом, в результате которого погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
Так, глава совета директоров группы Allseeds Вячеслав Петрище сообщил в своем Facebook, что Слабовский ехал на мотоцикле и разбился.
"Первый выезд на новом байке", - написал он.
На данный момент другие обстоятельства автокатастрофы выясняются.
Напомним, что Слабовский родился в 1962 году в Снежном Донецкой области. Компания Allseeds Group была основана в 2010 году. Сам бизнесмен помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт.
Напомним, под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Гибель гендиректора Allseeds Group: появились подробности смертельного ДТП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Житомирской области легковушка врезалась в здание: погибла девушка-водитель
Еще два пассажира в результате ДТП пострадали
Под Киевом в ДТП погиб гендиректор Allseeds Group
Слабовский помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт