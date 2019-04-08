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Гибель гендиректора Allseeds Group: появились подробности смертельного ДТП

Сегодня, 11:51

По предварительным данным, Слабовский ехал на новом мотоцикле и попал в аварию

Фото: Владимир Слабовский/Facebook
Фото: Владимир Слабовский/Facebook.
Гибель гендиректора Allseeds Group: появились подробности смертельного ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b0a/ea3/5cab0aea392f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b0a/ea3/5cab0aea392f4.jpg Происшествия По предварительным данным, Слабовский ехал на новом мотоцикле и попал в аварию

Стали известны первые подробности смертельного ДТП под Киевом, в результате которого погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

Так, глава совета директоров группы Allseeds Вячеслав Петрище сообщил в своем Facebook, что Слабовский ехал на мотоцикле и разбился.

"Первый выезд на новом байке", - написал он.

На данный момент другие обстоятельства автокатастрофы выясняются.

Напомним, что Слабовский родился в 1962 году в Снежном Донецкой области. Компания Allseeds Group была основана в 2010 году. Сам бизнесмен помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт.

Напомним, под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. 


Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, смертельное ДТП

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