Гибель молодого боксера в страшном ДТП под Киевом: появились подробности

22-летний Дмитрий Лисовой был за рулем Daewoo

Полиция Киевской области сообщила подробности аварии на трассе Киев – Знаменка, в результате которой 17 марта погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой – экс-участник клуба "Украинские Атаманы".

"В Обуховском районе области произошло автопроисшествие с трагическими последствиями, на автодороге Киев – Знаменка столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий – красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в регионе.

В результате аварии 22-летний Дмитрий Лисовой, который был за рулем Daewoo, и 24-летний пассажир Daewoo – погибли на месте происшествия. Водитель второй машины сейчас находится в больнице.

Дмитрий Лисовой

Следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Федерации бокса Украины выразила соболезнования близким и родным боксера.

Напомним, в Киевской области в апреле прошлого года в ДТП погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

Также сообщалось, что в страшном ДТП в Днепре, которое произошло 16 февраля на проспекте Слобожанском в Днепре, погиб местный общественный деятель Александр Усачев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться