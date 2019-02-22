Гибель мужчины под Киевом: трех патрульных подозревают в превышении власти

Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Гибель мужчины под Киевом: трех патрульных подозревают в превышении власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-02-22T17:58:16+02:00 Происшествия Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть

Трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Так, копы не довезли мужчину домой, высадив его возле Вышгорода. Утром мужчину нашли замерзшим насмерть, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 17 февраля. Патрульные получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов столицы. Прибыв на место, полицейские обнаружили агрессивного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ.

Патрульные попытались задержать нарушителя, однако тот сопротивлялся. В итоге, для задержания копы применили спецсредства и наручники. После этого нарушителю вызвали скорую помощь.

Позже узнав о том, что задержанный проживает в Вышгороде, патрульные решили отвезти его домой. Однако, по словам правоохранителей, мужчина не хотел ехать и постоянно пытался выйти из авто. Из-за этого они высадили задержанного на подъезде к Вышгороду. А утром местные жители нашли этого мужчину мертвым. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста – он умер от переохлаждения.

Материалы по инциденту направили в Государственное бюро расследований. Следователи ГБР по согласованию с Генпрокуратурой сообщили трем патрульным о подозрении по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения полицейских от исполнения должностных обязанностей. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в 2018 году прокуратура Запорожской области объявила подозрения трем сотрудникам Управления патрульной полиции города: им инкриминируют пытки и превышение власти на стационарном посту в октябре 2017 года.

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