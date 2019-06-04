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Гибель ребенка от пули: появились подробности из жизни копов

4 июня, 10:41

Появились также имена подозреваемых

В сети появились подробности биографии полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, в которого они попали в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как сообщает издание The Newsroom на своей странице в Facebook, подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. 

"Так, Владимир Петровец – 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельнийцкой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Именно так! Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой "Кобре" (расформированной в 2008 году)", – говорится в сообщении.

После этого Петровец вернулся в дорожный патруль, в 2015 году в ходе реформы МВД его уволили, а позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он снова стал работать на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого. 

Второму подозреваемому – Ивану Приходько – 31 год. Он окончил Киевский индустриальный техникум в 2007 году по специальности слесаря. После армии он пошел работать в ГАИ, с 2010 года был в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году он вернулся на работу инспектора в ГАИ.

"В 2015 становится командиром отделения взвода в пятую роту киевской полиции. 17.02.2016 был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Возвращается работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 года работает патрульным в Киевской области", - уточняется в сообщении.

Напомним, что по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, ребенок, полицейские, переяслав-хмельницкий

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