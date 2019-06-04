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Гибель ребенка от пули полицейского: люди несут игрушки под отделения полиции и требуют наказать убийцу

4 июня, 18:17

По всей Украине люди идут под управления полиции с цветами, свечами и плакатами

Фото: uaportal.com
Фото: uaportal.com.

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции, участники которых выразили соболезнования семье мальчика, который получил смертельное ранение в Переяслов-Хмельницком. Люди требуют, чтобы виновные в смерти Кирилла получили наказания, которое заслуживают. Об этом пишут на плакатах и выходят из лампадками, игрушками и фотографиями малыша.


Как сообщалось, 3 июня вечером в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненого ребенка боролись несколько суток. Днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. 

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, протест, полиция, переяслав-хмельницкий

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