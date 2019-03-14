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Гибель сотрудника Администрации президента: все подробности

Сегодня, 16:14

"Сегодня" собрали все подробности резонансного происшествия

Фото: Информатор
Гибель сотрудника Администрации президента: все подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a61/c1e/5c8a61c1e0ab7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a61/c1e/5c8a61c1e0ab7.jpg Происшествия "Сегодня" собрали все подробности резонансного происшествия

В Киеве утром в четверг, 14 марта, на улице Багговутовской прямо у входа в церковь было обнаружено тело мужчины, который оказался 46-летним сотрудником Администрации президента Александром Бухтатым, который работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ. "Сегодня" собрали все подробности резонансного происшествия.

Так, тело Бухтатого нашел охранник соседствующей с церковью стройки, который возвращался с ночной смены. Он и вызвали правоохранителей и медиков.СМИ сообщили, что у погибшего разбита голова и руки, а вокруг него следы от крови, предположив версию убийства. Рядом с телом нашли его удостоверение сотрудника АП. 

Позднее спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко  уточнил, что есть подозрение о насильственной смерти, однако, по всем признакам, гибель сотрудника АП не связана с его служебной деятельностью, а, вероятнее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления.

Вместе с тем, в ГУ НП Киева "Сегодня" уточнили, что при осмотре тела на месте происшествия видимых следов насильственной смерти не обнаружили, а кровь у погибшего якобы шла из носа.

При этом результаты вскрытия показали, что предварительной причиной смерти Бухтатого стала хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. В полиции отметили, что характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также правоохранители сообщили, что во время осмотра места происшествия и личных вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон. По факту инцидента следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Около полудня полиция установила двух мужчин, которые камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции для общения со следователями. У одного из них обнаружили мобильный телефон погибшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

В свою очередь, на гибель Бухтатого отреагировал и президент Петр Порошенко. Он призвал правоохранительные органы в короткий срок расследовать гибель сотрудника АП и выразил соболезнования семье. Глава государства подчеркнул, что Бухтатый был честным и порядочным человеком, пользовался уважением в журналистских кругах. Порошенко поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Также стало известно, что Бухтатый был уроженцем поселка Близнюки Харьковской области. Харьковские СМИ сообщили, что он работал в местном самоуправлении, принимал активное участие в жизни поселка, руководил местной газетой "Нове життя". В Администрацию президента Бухтатый попал несколько лет назад. В 2017 году его выдвигали на должность главы Национального союза журналистов Украины. У него остались жена и сын.

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Тег Киев, гибель, расследование, администрация президента, Бухтатый

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