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Гибель сотрудника АП в Киеве: названа причина смерти и подозреваемые

Сегодня, 15:06

Мужчина умер от хронической ишемической болезни сердца, но у него еще сломан нос

Фото: Нацполиция
Гибель сотрудника АП в Киеве: названа причина смерти и подозреваемые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a51/35b/5c8a5135bbd79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a51/35b/5c8a5135bbd79.jpg Происшествия Мужчина умер от хронической ишемической болезни сердца, но у него еще сломан нос

Предварительной причиной смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого обнаружили рядом с церковью в Киеве утром 14 марта, стала хроническая ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, ссылаясь на результаты вскрытия.

Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра места происшествия и личных вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также установили двух мужчин, которые камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из них обнаружили мобильный телефон погибшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что есть подозрение о насильственной смерти, однако, по всем признакам, гибель сотрудника АП не связана с его служебной деятельностью. По его словам, вероятнее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления. 

При этом СМИ сообщали, что у погибшего разбита голова и руки в крови.

Напомним, не так давно в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег Киев, допрос, убийства, администрация президента, Бухтатый

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