Гибель в ДТП копа с девочкой в Киевской области: дело отправили в суд

Виновницей аварии является 37-летняя киевлянка, которая в ДТП не пострадала

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция закончила досудебное расследование по делу подозреваемой в смертельном ДТП близ села Гоголев в Киевской области, в результате которого погиб работник полиции и его семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Авария произошла 19 августа прошлого года на трассе Киев – Сумы.

"37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Водитель Audi повреждений не получила", – напомнили в полиции.

Как уточняется в сообщении, полицейские Киевской области завершили ряд экспертиз, собрали показания свидетелей, и по согласованию прокуратуры региона, направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу.

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Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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