Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Гибель в ДТП копа с девочкой в Киевской области: дело отправили в суд

17 января, 08:45

Виновницей аварии является 37-летняя киевлянка, которая в ДТП не пострадала

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция закончила досудебное расследование по делу подозреваемой в смертельном ДТП близ села Гоголев в Киевской области, в результате которого погиб работник полиции и его семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Авария произошла 19 августа прошлого года на трассе Киев – Сумы.

"37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Водитель Audi повреждений не получила", – напомнили в полиции.

Как уточняется в сообщении, полицейские Киевской области завершили ряд экспертиз, собрали показания свидетелей, и по согласованию прокуратуры региона, направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу.

Подробнее о ДТП смотрите в сюжете:

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)Происшествия и криминал

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...