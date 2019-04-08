Гибель Владимира Слабовского: полиция сообщила обстоятельства трагедии под Киевом

ДТП произошло около 15:00 в воскресенье, 7 апреля, в районе села Таценки

Фото: Владимир Слабовский/Facebook.

Гибель Владимира Слабовского: полиция сообщила обстоятельства трагедии под Киевом Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b14/ed7/5cab14ed744c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b14/ed7/5cab14ed744c4.jpg 2019-04-08T12:43:00+03:00 Происшествия ДТП произошло около 15:00 в воскресенье, 7 апреля, в районе села Таценки

В социальных сетях обсуждают гибель в автокатастрофе под Киевом бизнесмена Владимира Слабовского, который работал в агропромышленной сфере и активно помогал украинской армии.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что вчера, 7 апреля, около 15:00 под Обуховом в районе села Таценки погиб мужчина.

"Он ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Водитель не справился с управлением зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. Свидетели ДТП вызвали на место карету скорой помощи, но мужчина умер в "скорой", спасти ему жизнь медики не смогли", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

Другие обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, что под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

Также мы писали, что в результате ночного ДТП возле Политеха на проспекте Шевченко в Одессе погибли дети известных одесских предпринимателей. За рулем BMW X6 был 22-летний Шамиль Гаджиев — сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит, в частности, ночной клуб Bono в Аркадии. Брат погибшего Шамиля — Рамиль Гаджиев — чемпион мира по боксу,

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.