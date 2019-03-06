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Глава ГБР объяснил, почему Бюро не расследует громкое убийство бизнесмена-ювелира в Киеве

Сегодня, 13:22

Убитый Сергей Киселев мог быть важным свидетелем в деле "бриллиантовых" прокуроров

Роман Труба
Роман Труба. Фото: Сегодня
Глава ГБР объяснил, почему Бюро не расследует громкое убийство бизнесмена-ювелира в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/19e/74a/5c519e74a0246.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/19e/74a/5c519e74a0246.jpg Происшествия Убитый Сергей Киселев мог быть важным свидетелем в деле "бриллиантовых" прокуроров

У Государственного бюро расследований (ГБР) в настоящее время нет информации о возможной причастности к убийству бывшего собственника завода ювелирных изделий Сергея Киселева сотрудников правоохранительных органов, поэтому Бюро не подключается к расследованию. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба.

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил сотрудник правоохранительного органа или другой субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", - сказал он.

Вместе с тем, Труба обратил внимание, что после совершения этого преступления появилось много информации о возможной причастности сотрудника правоохранительного органа.

"Поэтому на место события были направлены сотрудники центрального аппарата, следователи (ГБР – РЕД.), которые в случае получения информации о возможной причастности были бы включены в состав группы или проводили бы осмотр места события", - пояснил он.

Напомним, в Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле. Позже выяснилось, что убитый – владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Позже о том, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в деле "бриллиантовых" прокуроров заявил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что мужчина, убитый в автомобиле в Киеве 5 марта, является Сергеем Киселевым, однако отрицают его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

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Тег убийство, ювелир, ГБР

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