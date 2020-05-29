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Глава Киевской области о перестрелке в Броварах: Ситуация зрела годами

29 мая, 15:31

Игорь Серов , Денис Беспалов

Маршруты, из-за которых произошел конфликт - самые прибыльные в Броварах

Власти Киевской области провели экстренные заседания из-за стрельбы, которая произошла в Броварах.

"Ситуация с нелегальными перевозками в Киевской области зрела годами. Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОДА. Уверен, что сегодняшний инцидент лишит каких-либо аргументов оппонентов создания прозрачной системы пассажирских перевозок в области. И правоохранители пресекут коррупционные схемы в этой отрасли", – заявил временно и.о.главы киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По словам источников "Сегодня" в облгосадминистрации, маршруты, из-за которых произошел конфликт – самые прибыльные в Броварах.

"Там огромный пассажиропоток, прибыль гораздо выше, чем на остальных городских маршрутах", – сказал источник.

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Напомним, сегодня утром в городе Бровары Киевской области десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

По информации нардепа Александра Дубинского, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

Полиция задержала уже более 20 участников перестрелки.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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стрельба перестрелка бровары Киевская ОГА

Источник: Сегодня

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