Глава одного из киевских банков растратил 1,5 млн долларов

Мужчина, находясь на посту главы правления банка, растратил более 1,5 млн долларов

Архивное фото. Фото: Сегодня

Столичные следователи сообщили о подозрении экс-председателю правления коммерческого банка за растрату чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Установлено, что в 2013 году чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, растратил более полутора миллионов долларов США, принадлежавших непосредственно банку. Не имея необходимых решений кредитного комитета банка, подозреваемый подписал договоры на предоставление двух кредитов коммерческой структуре. Один на сумму 300 тысяч долларов США, второй – более чем на 1,2 млн долларов", – говорится в сообщении.

Эти средства перечислили на счета иностранцев. Предполагалось, что эти кредиты структура получила, чтобы наладить бизнес в Украине. Однако это было лишь прикрытием для вывода денег из банка, так как импортный контракт на поставки товаров так и не выполнили.

Следователи столичной полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.

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