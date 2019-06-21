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Главный бухгалтер "Киевского метрополитена" причинил предприятию ущерб на 26 млн

21 июня, 20:48

Прокуратура проводит расследование

Так панно на станции выглядело раньше
Так панно на станции выглядело раньше.

Действия главного бухгалтера КП "Киевский метрополитен" привели к убыткам коммунальному предприятию на сумму свыше 26 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

В прокуратуре сообщили, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ему объявлено о подозрении.

"В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычтены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что причинило ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".

Тем временем, во Львовской области задержали коррупционеров от таможни. В автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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Тег метро, ущерб, метрополитен, чиновник

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