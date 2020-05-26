Главврач Александровской больницы назвала возможную причину пожара

Возможной причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог стать умышленный поджог.

Об этом заявила главный врач Людмила Антоненко.

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"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция", – написала она в сообщении в Facebook.

Администрация больницы и сотрудники провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарников.

В результате пожара никто не пострадал, а пожарные оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Также спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

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Напомним, что в Украине за первые четыре месяца 2020 года на пожарах умерли 742 украинца – это почти вдвое больше, чем от коронавируса. Основными причинами пожаров в Украине спасатели называют:сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели и оставленные без присмотра спички и зажигалки в легкодоступных для детей местах.

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