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Горе-мать, заморившая голодом двух детей в Киеве, получила восемь лет тюрьмы

29 августа, 13:33

Прокуратура требовала для девушки пожизненный срок заключения

Фото: Вконтакте

Фото: Вконтакте

В резонансном деле горе-матери Владиславы Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих детей, объявлен приговор. Так, согласно решению Голосеевского районного суда, Трохимчук приговорена к восьми годам лишения свободы.

Женщину осудили не по п. 2 ч. 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины – умышленное убийство ребенка, минимальное наказание за что предусматривает 10 лет тюрьмы, а по статье 135 УКУ – оставление в опасности.

Фото: Надежда Максимец

Фото: Надежда Максимец

Фото: Надежда Максимец

Фото: Надежда Максимец

При этом прокуратура требовала для нее пожизненный срок заключения. Также ранее сообщалось, что 27 августа состоялись судебные прения по этому делу. Обвиняемая в ходе дебатов своей вины в содеянном не признала.

Напомним, в начале декабря 2016 года 21-летняя жительница Киева Владислава Трохимчук на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Также смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутату из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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Киев убийство горе-мать

Источник: Сегодня

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