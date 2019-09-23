Горели и взрывались цистерны: появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели сообщили подробности масштабного пожара на улице Вискозной, 3, в Деснянском районе, где накануне произошло возгорание девяти автоцистерн с горючим.

Сообщение по пожаре поступило в Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве 22 сентября в 21:55.

"В 22:06 было установлено, что горят автоцестерны с нефтепродуктами (бензин, дизель). Сразу же было принято решение об эвакуации шести железнодорожных цистерн, наполненных нефтепродуктами, тем самым пожарные предотвратили возможный взрыв", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что для борьбы с огнем применялась пена.

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"В 23:42 пожар локализован. Сгорели и повреждены девять автоцестер с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м. В 23:48 пожар был ликвидирован", – отметили в ГУ ГСЧС в столицею

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники с привлечением двух пожарных поездов (один находился в резерве на железнодорожной станции Дарница), и 90 человек личного состава.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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