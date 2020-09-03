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Гости из Киева устроили стрельбу в кафе в Украинке, есть раненые (фото)

3 сентября, 03:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Один из раненых сбежал

В городе Украинка (Обуховский район) группа неизвестных лиц, приехав на автомобилях из Киева, устроила стрельбу на территории одного из кафе. Об этом сообщила полиция Киевской области.

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"О стрельбе по спецлинии 102 сообщил неравнодушный гражданин. По указанному адресу сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции", – говорится в сообщении.

Однако, по словам полицейских, работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства на месте происшествия – в частности собрали гильзы.

В то же время известно, что после стрельбы в кафе в больницу обратилось трое мужчин с ранениями, один из них затем скрылся.

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"Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", – сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к стрельбе в городе Украинка.

По факту следователи открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе 27 августа мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки – пострадали два человека.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Бальзака автомобиль Hyundai Sonata вылетел на летнюю террасу ресторана быстрого питания McDonald's, в результате чего были госпитализированы два человека.

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стрельба кафе раненые киевская область
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