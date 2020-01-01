Грабил и насиловал: в Киеве суд вынес приговор мужчине

Обвиняемый совершил несколько преступлений в течение 2019 года

/ Фото: Нацполиция

В Киеве суд приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси за изнасилование двух женщин, а также совершение грабежей и краж. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

"Судом объявлен обвинительный приговор 29-летнему мужчине по фактам сексуального насилия в отношении двух женщин, а также совершения грабежей и краж", – говорится в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что летом злоумышленник изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

"Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали к лесной зоне, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлені и другие правонарушения в течение 2019 года.

"За день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. грн. А в период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. грн", – добавили в прокуратуре.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки.

Кроме того, в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

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