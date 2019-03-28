Граната у магазина в Киеве всполошила жителей Подола

Граната висела над входом в магазин, но, к счастью, она оказалась муляжом

Фото: Нацполиция

Граната у магазина в Киеве всполошила жителей Подола Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c81/017/5c9c8101718ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c81/017/5c9c8101718ae.jpg 2019-03-28T10:19:00+02:00 Происшествия Граната висела над входом в магазин, но, к счастью, она оказалась муляжом

Вчера утром на ул. Набе­режно-Луговой, 3 на Подоле в Киеве, обнаружили гранату, которая висела над входом в магазин, где продают продукты и бытовую химию.

На место вызвали взрывотехников, здание оцепили. К счастью, граната оказалась муляжом. Полиция ищет шутника, который ее повесил.

По данным правоохранителей, то, что граната не боевая, выяснилось после осмотра ее взрывотехниками. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры киевлянина муляж гранаты. Так, "гранату" жильцы дома на Ереванской улице заметили и сообщили об этом правоохранителям Соломенского района. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы.

На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали жильцов нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.

Также мы писали, что во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.