Грузовик насмерть сбил бабушку с "кравчучкой": начато уголовное производство

Столичные следователи устанавливают обстоятельства смертельной ДТП в Оболонском районе Киева, в результате которой грузовик МАЗ совершил наезд на пенсионерку, которая выбежала на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Авария произошла в понедельник, 26 ноября, на проспекте Героев Сталинграда, 54. Погибла женщина в возрасте 75-80 лет. Следственным управлением начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины.













Фото: А. Ракитин

Фото: А. Ракитин

Фото: А. Ракитин

Фото: А. Ракитин

Фото: А. Ракитин

Фото: А. Ракитин

Как сообщил сайту "Сегодня" очевидец произошедшего, груженый МАЗ двигался по направлению на выезд из города. Бабушка переходила улицу на регулируемом пешеходном переходе, оборудованном светофором. Поток машин остановился на красный сигнал светофора, люди переходили дорогу, а старушка, скорей всего, не успела перейти, когда для нее загорелся красный сигнал.

Женщина пожилая, шла с палочкой и с "кравчучкой", груженой сумками. В первом ряду ехал автобус, водитель заметил бабушку – пропустил, а водитель грузовика ехал во втором ряду и, вероятно, не ожидал, что на дороге окажется пешеход. Грузовик переехал сумки и протащил тело женщины метров за десять от перехода, рядом лежала сломанная палочка. Сорокалетнего водителя МАЗа отправили на экспертизу, она показала, что он был трезв.

Напомним, в конце октября в Киеве полицейские на Mitsubishi сбили парня, который убегал с места грабежа. Мужчина выпрыгнул на проезжую часть после того, как украл рюкзак.