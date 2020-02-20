Хищение на 80 миллионов: в Киеве сотрудников банка поймали на присвоении огромной суммы

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен, которые принадлежат финучреждению, сообщает СБУ.

Правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим сотрудником банка организовали схему вывода средств из государственного учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.

Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

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В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

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