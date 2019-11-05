Хотел перелезть через грузовой вагон: под Киевом подросток получил 50% ожогов тела

Парень после случившегося самостоятельно обратился к работникам станции, они и вызвали полицию и скорую помощь

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Спустя несколько месяцев после ЧП с экстремальным селфи в Броварах, еще одного 15-летнего подростка ударило током. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале. За помощью пострадавший самостоятельно обратился к работникам станции, они и вызвали полицию и скорую помощь", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Сейчас подросток находится в медикаментозной коме, он получил 50% ожогов тела. Впоследствии он будет перенаправлен в столичное ожоговое отделение.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током. При этом напряжение в сети достигает 27 тысяч вольт. Парень выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции. Врачи говорят, что ожоги у подростка глубокие и сложные и дальнейших прогнозов не давали.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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