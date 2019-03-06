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Хотел похвастаться, но убил: под Киевом пьяный мужчина случайно застрелил соседа

Сегодня, 18:10

Житель Яготина выстрелил в дом 60-летнего мужчины

Хотел похвастаться, но убил: под Киевом пьяный мужчина случайно застрелил соседа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff0/af6/5c7ff0af6b1c2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff0/af6/5c7ff0af6b1c2.jpeg Происшествия Житель Яготина выстрелил в дом 60-летнего мужчины

В Яготине пьяный мужчина хотел напугать соседа и открыл неприцельный огонь по его дому. Окровавленное тело 60-летнего хозяина квартиры обнаружили на кухне, рассказали в полиции столичного региона.

Сообщение правоохранителям поступило от работника скорой помощи о том, что в одном из домов Яготина обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Медики диагностировали огнестрельное ранение головы, шеи и груди.

Полицейские установили человека, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Полицейские задержали его по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина признался в содеянном и дал показания.

Оказывается, таким образом он хотел похвастаться, что у него есть оружие, и напугать соседа. Относительно происхождения ружья мужчина сказал, что нашел его посреди города.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли гильзу 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

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Тег убийство, полиция, застрелил, ружье, киевская область, яготин

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