Хотел похвастаться, но убил: под Киевом пьяный мужчина случайно застрелил соседа
Житель Яготина выстрелил в дом 60-летнего мужчины
В Яготине пьяный мужчина хотел напугать соседа и открыл неприцельный огонь по его дому. Окровавленное тело 60-летнего хозяина квартиры обнаружили на кухне, рассказали в полиции столичного региона.
Сообщение правоохранителям поступило от работника скорой помощи о том, что в одном из домов Яготина обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Медики диагностировали огнестрельное ранение головы, шеи и груди.
Полицейские установили человека, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Полицейские задержали его по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина признался в содеянном и дал показания.
Оказывается, таким образом он хотел похвастаться, что у него есть оружие, и напугать соседа. Относительно происхождения ружья мужчина сказал, что нашел его посреди города.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли гильзу 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.
Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.
Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.
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